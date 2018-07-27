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9:23   27 Июля 2018
Россия

Командующий ТОФ предложил переименовать Дальний Восток

Командующий ТОФ предложил переименовать Дальний Восток

Речь об этом зашла на открытии международного дальневосточного морского салона.

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц считает, что некорректно использовать термин «Дальний Восток». По его словам, этот регион «никакой не Дальний, а просто восток России».

Кроме того Авакянц подчеркнул, что развитие этого региона  должно дать толчок всестороннему развитию всей России.

Международный дальневосточный морской салон открылся 26 июля. На нем представлены крупнейшие компании страны, которые продемонстрируют свои проекты. Участников ждут круглые столы, пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху новых технологий» и многое другое.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #дальний восток #тоф
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