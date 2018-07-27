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8:58   27 Июля 2018
Весь мир

Пхеньян настаивает на объявлении о завершении Корейской войны

Пхеньян настаивает на объявлении о завершении Корейской войны

Председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль сообщил, что чиновники из КНДР разочарованы тем фактом, что официальное объявление о завершении Корейской войны все время откладывается.

Пхеньян сообщил об этом на прошлой неделе. По словам Ким Хон Гиля, северокорейские чиновники интересовались, есть ли веская причина для такой задержки. По их мнению, власти КНДР сделали уже достаточно уступок и ждут ответных действий.

Кроме того, Ким Хон Гиль считает, что Северная Корея запустит дальнейший процесс денуклеаризации только в том случае, если с Пхеньяна снимут санкции хотя бы частично. 

Ранее КНДР настаивала на заключении мирного договора, однако теперь просит об объявлении завершения войны.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #политика #южная корея #весь мир
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