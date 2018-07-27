Около 60 контрактов на создание судов и техники заключат на «Звезде»

По словам вице-премьера Юрия Борисова, судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке станет одной из самых мощных и крупных верфей России. Объем металлообработки на ней составит 330 тысяч тонн в год.

На заводе будут строить корпуса для средне- и крупнотоннажных судов. В перспективе на ней будут строиться также рыбопромысловый флот Дальнего Востока.

До конца 2018 года со «Звездой» планируется заключить около 60 контрактов на строительство судов и морской техники. На данный момент 26 заказов уже ждет своего часа.

Судостроительный комплекс расположится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморья.