Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат
Американский президент Дональд Трамп поблагодарил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына за передачу останков солдат США, которые погибли во время Корейской войны. Об этом говорится в его твиттере.
The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018
Ранее транспортный самолет ВВС США вылетел из КНДР на авиабазу Осан в Южной Корее. Там в среду пройдет официальная церемония репатриации.
О поиске останков американских солдат Ким Чен Ын и Трамп договорились на саммите в Сингапуре. Речь идет о военнослужащих, которые участвовали в Корейской войне и пропали без вести. Тех, кого уже обнаружили и идентифицировали, северокорейская сторона пообещала передать как можно скорее.
Всего в годы Корейской войны погибло порядка 36,6 тысячи человек.