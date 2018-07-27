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Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

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Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

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8:15   27 Июля 2018
Весь мир

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына за передачу останков солдат США, которые погибли во время Корейской войны. Об этом говорится в его твиттере.

 

Ранее транспортный самолет ВВС США вылетел из КНДР на авиабазу Осан в Южной Корее. Там в среду пройдет официальная церемония репатриации. 

О поиске останков американских солдат Ким Чен Ын и Трамп договорились на саммите в Сингапуре. Речь идет о военнослужащих, которые участвовали в Корейской войне и пропали без вести. Тех, кого уже обнаружили и идентифицировали, северокорейская сторона пообещала передать как можно скорее. 

Всего в годы Корейской войны погибло порядка 36,6 тысячи человек. 

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Автор: Виктория Разумовская
#трамп #ким чен ын #военнослужащие #останки жертв #корейская война
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