На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей

В петербургском Эрмитаже пройдет выставка древностей из Помпей, сообщил глава музея Михаил Пиотровский.

Посетители музея смогут увидеть не только древние артефакты, но и картину Тинторетто из Венеции.

Пиотровский отметил, что выставка приурочена к ноябрьскому международному культурному форму в Петербурге, гостем которого будет Италия.

Директор Эрмитажа отмечает, что целью выставки является показать влияние Помпей на Новое время и на искусство Европы в целом. Подчеркивается, что итальянские музеи предоставили свои ценности в обмен на право показывать ювелирные памятники скифов.