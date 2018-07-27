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 На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей

На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей
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7:59   27 Июля 2018
Россия

На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей

На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей

В петербургском Эрмитаже пройдет выставка древностей из Помпей, сообщил глава музея Михаил Пиотровский.

Посетители музея смогут увидеть не только древние артефакты, но и картину Тинторетто из Венеции.

Пиотровский отметил, что выставка приурочена к ноябрьскому международному культурному форму в Петербурге, гостем которого будет Италия. 

Директор Эрмитажа отмечает, что целью выставки является показать влияние Помпей на Новое время и на искусство Европы в целом. Подчеркивается, что итальянские музеи предоставили свои ценности в обмен на право показывать ювелирные памятники скифов.

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Автор: Олег Королев
#петербург #эрмитаж #помпеи #петербургский культурный форум
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