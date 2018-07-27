Мы в соц.сетях:
Около 60 контрактов на создание судов и техники заключат на «Звезде»

Около 60 контрактов на создание судов и техники заключат на «Звезде»

 На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей

На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей
Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

 На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

 СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера
Около 60 контрактов на создание судов и техники заключат на «Звезде»

Около 60 контрактов на создание судов и техники заключат на «Звезде»

 На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей

На Петербургском культурном форуме в Эрмитаже покажут древности из Помпей
Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

 На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

 СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера
7:43   27 Июля 2018
Россия

В Москве снесут съемочную площадку «Дома-2 »

В Москве снесут съемочную площадку «Дома-2 »

Столичные власти могут снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2», сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

Площадка располагается в Новой Москве на участке, где планируется строительств дороги из Саларьево в Марьино.

Отмечается, что данная площадка единственная, где проходит трасса. Данные земли и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест», которую уже уведомили об изъятии земель в законном порядке.

Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится возле поселка Летова Роща в ТиНАО

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #дом-2 #москва сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...