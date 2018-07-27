В Москве снесут съемочную площадку «Дома-2 »

Столичные власти могут снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2», сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

Площадка располагается в Новой Москве на участке, где планируется строительств дороги из Саларьево в Марьино.

Отмечается, что данная площадка единственная, где проходит трасса. Данные земли и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест», которую уже уведомили об изъятии земель в законном порядке.

Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится возле поселка Летова Роща в ТиНАО