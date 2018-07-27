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7:27   27 Июля 2018
Россия

Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транзита

Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транзита

Центральная кольцевая автомобильная дорога освободит Москву от грузового транзита и сделает дорожную логистику более комфортной, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, ЦКАД снимет большой поток машин, который сейчас проходит через МКАД, «забивая» важные участки вылетных магистралей.

Собянин уверен, что ЦКАД сможет в значительной степени разгрузить вылетные магистрали и МКАД, а также сделает всю логистику и движение в регионе более комфортной.

Также мэр москвы отметил, что строительство московского участка кольцевой вступают в завершающую стадию.

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Автор: Олег Королев
#москва #собянин #москвасейчас #цкад
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