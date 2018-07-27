Новый стандарт поддержки «сердечников» войдет в программу Собянина

В предвыборную программу кандидата в столичные мэры Сергея Собянина включены новые способы медикаментозной поддержки людей с заболеваниями сердца и кровеносной системы.

Собянин в ходе круглого стола отметил, что речь идет о новом поколении препаратов после инсульта, которые требуют дополнительные затраты от одного миллиарда до полутора миллиардов рублей. Он предложил обсудить целесообразность данных мер.

В свою очередь главврач Городской клинической больницы имени С.Юдина Денис Проценко отметил, что при некоторых заболеваниях кровеносной системы и сердца необходимы лекарства, которые бывает сложно получить.