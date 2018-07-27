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СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

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6:51   27 Июля 2018
Весь мир

СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

Упоминающийся в деле россиянки Марии Бутиной американец является представителем семьи Рокфеллеров, сообщает Bloomberg.

В материалах прокуратуры по делу Бутиной фигурировали два американских гражданина, один из которых был молодым человеком россиянки. Американские СМИ предполагают, что речь идет о политическом консультанте Республиканской партии Поле Эриксоне.

Агентство предполагает, что вторым американцем может являться 68-летний Джордж Д. О'Нил, праправнук основателя легендарного клана Джона Д. Рокфеллера-старшего.

По информации Bloombeg, в феврале прошлого года  О'Нил организовал частный обед для российской делегации, прибывшей в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке. На приеме были  Бутина и Эриксен.

Сам О'Нил ранее заявлял, что устроил обед для поддержки конструктивного диалога с Россией и борьбы с русофобией.

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Автор: Олег Королев
#сша #рокфеллеры #бутина
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