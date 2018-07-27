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 Колумбийская наркомафия предложила вознаграждение за убийство собаки

Колумбийская наркомафия предложила вознаграждение за убийство собаки
6:22   27 Июля 2018
Весь мир

Колумбийская наркомафия предложила вознаграждение за убийство собаки

Колумбийская наркомафия предложила вознаграждение за убийство собаки

Колумбийские наркоторговцы предложили вознаграждение в 200 200 миллионов песо (около 70 тысячи долларов) за ликвидацию полицейской собаки, сообщает местный портал Tvnotas.

Овчарка по прозвищу Призрак служит в подразделении по борьбе с наркотиками. За последние три года ей удалось найти девять тонн кокаина. Успешность работы собаки ударила по деятельности группировки «Клан залива», чей главарь Дарио Усуга и предложил крупное вознаграждение.

После сообщений о вознаграждении полиция решила перевести Призрака» на работу в международный аэропорт Боготы «Эль-Дорадо», где жизнь животного будет подвергаться значительно меньшему риску.

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Автор: Олег Королев
#колумбия #наркомафия #полицейская собака
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