Колумбийская наркомафия предложила вознаграждение за убийство собаки

Колумбийские наркоторговцы предложили вознаграждение в 200 200 миллионов песо (около 70 тысячи долларов) за ликвидацию полицейской собаки, сообщает местный портал Tvnotas.

Овчарка по прозвищу Призрак служит в подразделении по борьбе с наркотиками. За последние три года ей удалось найти девять тонн кокаина. Успешность работы собаки ударила по деятельности группировки «Клан залива», чей главарь Дарио Усуга и предложил крупное вознаграждение.

После сообщений о вознаграждении полиция решила перевести Призрака» на работу в международный аэропорт Боготы «Эль-Дорадо», где жизнь животного будет подвергаться значительно меньшему риску.