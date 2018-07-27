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5:57   27 Июля 2018
Россия

После погони и перестрелки в Лондоне задержали трех подозреваемых

После погони и перестрелки в Лондоне задержали трех подозреваемых

На востоке Лондона после перестрелки и погони полиция задержана трех подозреваемых, пишет газета Daily Star.

Ранее в районе Форест-гейт около стадиона команды «Вест-Хэм» случилась перестрелка, в которой участвовали сотрудники полиции и неизвестные злоумышленники в масках.

Издание сообщает, что инцидент произошел в момент, когда черный BMW не выполнил требования полиции остановиться. После погони были задержаны трое подозреваемых.

Полиция Лондона не подтвердила сведения о том, что при стрельбе ранения получили два человека.

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Автор: Олег Королев
#лондон #стрельба
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