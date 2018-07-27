КНДР передала США останки погибших во время Корейской войны американцев

Пхеньян передал Вашингтону останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны. Об этом сообщает Белый дом.

Самолет C-17 ВВС США с останками погибших вылетел из северокорейского Вонсана на американскую авиабазу Осан, где в среду состоится официальная церемония репатриации.

Данная тема поднималась на саммите США - КНДР 12 июня, на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Тогда стороны подписали соглашения и взяли на себя обязательства вернуть останки военнопленных.

В середине июля делегации обеих стран встретились в приграничном пункте Пханмунджом для обсуждения вопроса репатриации.