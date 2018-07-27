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КНДР передала США останки погибших во время Корейской войны американцев

КНДР передала США останки погибших во время Корейской войны американцев

 Представители КНДР и Южной Кореи встретятся для обсуждения военных вопросов

Представители КНДР и Южной Кореи встретятся для обсуждения военных вопросов
5:29   27 Июля 2018
Весь мир

КНДР передала США останки погибших во время Корейской войны американцев

КНДР передала США останки погибших во время Корейской войны американцев

Пхеньян передал Вашингтону останки  американских солдат, которые погибли во время Корейской войны. Об этом сообщает Белый дом.

Самолет C-17 ВВС США с останками погибших вылетел из северокорейского Вонсана на американскую авиабазу Осан, где в среду состоится официальная церемония репатриации.

Данная тема поднималась на саммите США - КНДР 12 июня, на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Тогда стороны подписали соглашения и взяли на себя обязательства вернуть останки военнопленных.

В середине июля делегации обеих стран встретились в приграничном пункте Пханмунджом для обсуждения вопроса репатриации.

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Автор: Олег Королев
#кндр #южная корея
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