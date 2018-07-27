Представители КНДР и Южной Кореи встретятся для обсуждения военных вопросов

КНДР и Южная Корея продолжат во вторник переговоры по военным вопросам, сообщает пресс-служба южнокорейского министерства обороны.

По информации ведомства, переговоры пройдут в пограничном пункте Пханмунджом, в демилитаризованной зоне между двумя государствами. В апреле там прошла встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о прекращении конфронтации.

Пресс-служба ведомства отмечает, что на нынешних переговорах военачальники Севера и Юга обсудят реализацию Пханмунджрмской декларации лидеров от 27 апреля.