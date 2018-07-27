Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Украина должна не допустить, чтобы Киев «преклонял голову и колено» перед Москвой, заявил украинский премьер Владимир Гройсман.

На заседании он отметил, что Украина обладает огромными запасами природного газа, которые смогут обеспечить топливную независимость страны.

Гройсман заявил, что для Киева важно сохранить независимость, в том числе в энергетике. Он отметил, что всегда удивлялся тому, что любая украинская власть в декабре «преклоняла голову и колено» и «ползала в Москву», чтобы договориться о цене на газ.

Премьер выразил уверенность, что Киев сможет выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать полномасштабную добычу украинского газа, а позже снизить цену на него внутри страны.