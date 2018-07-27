СМИ: В Лондоне между полицейскими и неизвестными произошла перестрелка

На востоке британской столицы произошла перестрелка полиции с неизвестными в масках, сообщает газета Daily Star со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в лондонском районе Форест-гейт, около футбольного стадиона «Вест Хэм».

По словам местных жителей, на месте инцидента сосредоточены не менее 20 правоохранителей с автоматами. Район патрулирует вертолет.

Отмечается, что полиция преследовала черный BMW, а после раздались от шести до восьми выстрелов.

По предварительной информации, в ходе перестрелки ранения получили два человека.