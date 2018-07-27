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 Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары

Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары
Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

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4:01   27 Июля 2018
Весь мир

Генсек ООН заявил о нехватке средств в организации

Генсек ООН заявил о нехватке средств в организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о недостаточном финансировании всемирной организации.

В заявлении на сайте ООН отмечается, что нехватка средств вызвана в первую очередь тем, что не все страны-члены платят свои взносы в срок. Гуттереш подчеркнул, что ранее такого тревожного положения дел не наблюдалось.

Четвертого июля пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что Россия обязана выплатить свой взнос в бюджет организации. На это вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Москва сделает это, когда вернется к полноправной работе в ПАСЕ.

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Автор: Олег Королев
#оон #финансирование #гуттереш
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