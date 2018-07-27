Генсек ООН заявил о нехватке средств в организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о недостаточном финансировании всемирной организации.

В заявлении на сайте ООН отмечается, что нехватка средств вызвана в первую очередь тем, что не все страны-члены платят свои взносы в срок. Гуттереш подчеркнул, что ранее такого тревожного положения дел не наблюдалось.

Четвертого июля пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что Россия обязана выплатить свой взнос в бюджет организации. На это вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Москва сделает это, когда вернется к полноправной работе в ПАСЕ.