СМИ: Почти половина россиян верит в существование инопланетной жизни

Почти половина россиян верит в существование инопланетной жизни, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

РИА «Новости» со ссылкой на исследование отмечает, что коло 42 процентов заявили, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают нашу планету, либо не существуют. Также 13 процентов опрошенных затруднились ответить.

Среди опрошенных 45 процентов заявили, что верят в существование инопланетян. Среди них 26 процентов сказали, что те скрываются от землян. Еще 18 из них полагают, что власти скрывают существование пришельцев.

В исследовании приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет. Опрос проводится 20-30 мая.