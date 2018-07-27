Делегация словацких депутатов посетит Крымский полуостров

Делегация из двух десятков словацких депутатов и бизнесменов посетит Крым на следующей неделе, сообщил председатель Национального совета Словакии Андрей Данко.

В интервью «Известиям» он сообщил, что поддерживает визит словацкой делегации, который состоится с 1 по 4 августа.

Политик также раскритиковал заявления посла Украины в Словакии Юрия Мушки, который выступал против поездки.

Делегация посетит Крым с деловым визитом. Украинское диппредставительства в Братиславе заявило о недопустимости поездки. В свою очередь МИД Словакии заявил, что не намерен препятствовать делегатам в посещении Крыма.

Возглавляющий группу депутат Петр Марчек заявил, что целью делегации является ознакомление с ситуацией в регионе и налаживание отношений с Крымом.