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 Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары

Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

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3:03   27 Июля 2018
Россия

Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары

Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары

Минздрав РФ порекомендовал россиянам отказаться от употребления жирной пищи и алкоголя в жаркую погоду, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, жителям страны не рекомендуют есть острую, жареную и копченую пищу, а также пить сладкие газированные напитки.

Для избежания обезвоживания организма ведомство рекомендует пить простую питьевую воду или воду с добавлением лимона, а также овощи и фрукты.

Ведомство советует выбирать одежду из натуральных тканей, которая хорошо пропускает воздух, а также избегать долгого пребывания на улице в пиковые часы жаркого дня.

В Минздраве подчеркнули необходимость обращения за медпомощью в случае недомогания, озноба и головокружения, поскольку наличие данных признаков может говорить о тепловом ударе.

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Автор: Олег Королев
#рекомендации #минздрав #жаркая погода
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