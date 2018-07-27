Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары

Минздрав РФ порекомендовал россиянам отказаться от употребления жирной пищи и алкоголя в жаркую погоду, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, жителям страны не рекомендуют есть острую, жареную и копченую пищу, а также пить сладкие газированные напитки.

Для избежания обезвоживания организма ведомство рекомендует пить простую питьевую воду или воду с добавлением лимона, а также овощи и фрукты.

Ведомство советует выбирать одежду из натуральных тканей, которая хорошо пропускает воздух, а также избегать долгого пребывания на улице в пиковые часы жаркого дня.

В Минздраве подчеркнули необходимость обращения за медпомощью в случае недомогания, озноба и головокружения, поскольку наличие данных признаков может говорить о тепловом ударе.