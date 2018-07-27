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 Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары

Минздрав рекомендует россиянам отказаться от жирной пищи во время жары
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

 В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Делегация словацких депутатов посетит Крымский полуостров

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2:42   27 Июля 2018
Россия

СМИ: Жертвами массового ДТП в Подмосковье стали четверо человек

СМИ: Жертвами массового ДТП в Подмосковье стали четверо человек

В Подмосковье столкнулись КамАЗ и шесть автомобилей, сообщает областной главк МВД.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУМВД сообщает, что ДТП произошло на 27 километре трассы М-5 «Урал», на Новорязанском шоссе.

В результате ДТП погибли четверо человек. Обстоятельства дорожной аварии выясняются. На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Движение на месте инцидента серьезно затруднено.

В середине июня в ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека.

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Автор: Олег Королев
#дтп #подмсковье
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