СМИ: Жертвами массового ДТП в Подмосковье стали четверо человек

В Подмосковье столкнулись КамАЗ и шесть автомобилей, сообщает областной главк МВД.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУМВД сообщает, что ДТП произошло на 27 километре трассы М-5 «Урал», на Новорязанском шоссе.

В результате ДТП погибли четверо человек. Обстоятельства дорожной аварии выясняются. На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Движение на месте инцидента серьезно затруднено.

В середине июня в ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека.