Путин: Контакты с Моди привели к росту товарооборота России и Индии

Российский президент Владимир Путин заявил, что его тесные контакты с индийским премьером Нарендрой Моди привели к существенному росту товарооборота между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, усилия сторон небезуспешны. Президент отметил, что в минувшем году оборот товаров вырос на 24 процента, а за первые пять месяцев текущего года - еще на 26.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в октябре текущего года.

Накануне фонд «Росконгресс» сообщил, что индийская делегация будет участвовать в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре.