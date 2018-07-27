Россиянка Осипова предстанет перед американским судом в середине сентября

В США на основании заключения психиатров судья постановил, что россиянка Богдана Осипова может предстать перед американским судом 18 сентября.

Осипова обвиняется в США в похищении собственного ребенка. Накануне против нее выдвинули еще четыре обвинения, в том числе в вымогательстве.

Женщину содержали в тюремной психиатрической больнице, поскольку ее состояние требовало медобследования для подтверждения вменяемости.

Адвокат россиянки Алексей Тарасов сообщил РИА «Новости», что судья признал, что она может предстать перед судом. Процесс начнется 18 сентября.