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 Россиянка Осипова предстанет перед американским судом в середине сентября

Россиянка Осипова предстанет перед американским судом в середине сентября
Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
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 Россиянка Осипова предстанет перед американским судом в середине сентября

Россиянка Осипова предстанет перед американским судом в середине сентября
1:57   27 Июля 2018
Весь мир

Россиянка Осипова предстанет перед американским судом в середине сентября

Россиянка Осипова предстанет перед американским судом в середине сентября

В США на основании заключения психиатров судья постановил, что россиянка Богдана Осипова может предстать перед американским судом 18 сентября.

Осипова обвиняется в США в похищении собственного ребенка. Накануне против нее выдвинули еще четыре обвинения, в том числе в вымогательстве.

Женщину содержали в тюремной психиатрической больнице, поскольку ее состояние требовало медобследования для подтверждения вменяемости.

Адвокат россиянки Алексей Тарасов сообщил РИА «Новости», что судья признал, что она может предстать перед судом. Процесс начнется 18 сентября.

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Автор: Олег Королев
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