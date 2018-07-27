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Путин доволен развитием отношений с Турцией
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1:38   27 Июля 2018
Весь мир

Бутина уверена, что США ее преследуют за политические взгляды

Бутина уверена, что США ее преследуют за политические взгляды

Арестованная в США россиянка Мария Бутина, обвиняемая в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что американская сторона ее преследуют за политические взгляды.

В сообщении посольства по итогам визита сотрудников российского посольства к Бутиной говорится, что она твердо намерена доказывать свою невиновность. Девушка выразила мнение, что ее преследуют за «не тот цвет волос» и политические взгляды.

В диппредставительстве подчеркнули, что будут добиваться освобождения Марии, продолжат оказывать ей консульское содействие и всяческую поддержку.

В посольстве сообщили, что следующее посещение запланировано на 2 августа.

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Автор: Олег Королев
#посольство рф в сша #бутина
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