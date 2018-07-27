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1:22   27 Июля 2018
Весь мир

Акции Facebook по итогам дня рухнули на 19 процентов

Акции Facebook по итогам дня рухнули на 19 процентов

Американские фондовые индексы по итогам четверга снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook.

За сутки индекс NASDAQ опустился на 1,01 процент - до 7852,18 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,3 процента, до 2837,44 пункта. В свою очередь промышленный индекс Dow Jones возрос на 0,44 процента - до 25527,07 пункта.

Акции Facebook обрушились на 18,96 на фоне финансового отчета за второй квартал и разочаровавших рынок прогнозов относительно компании. 

Отмечается, что держателей акций разочаровали прогнозы компании, предполагающие снижение роста выручки и увеличение трат на защиту конфиденциальности данных пользователей. В среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в год — до 13,23 миллиарда долларов.

На фоне снижения стоимости акций Facebook подешевели и акции других компаний технологического сектора.

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Автор: Олег Королев
#акции #фондовый рынок #facebook
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