Акции Facebook по итогам дня рухнули на 19 процентов

Американские фондовые индексы по итогам четверга снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook.

За сутки индекс NASDAQ опустился на 1,01 процент - до 7852,18 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,3 процента, до 2837,44 пункта. В свою очередь промышленный индекс Dow Jones возрос на 0,44 процента - до 25527,07 пункта.

Акции Facebook обрушились на 18,96 на фоне финансового отчета за второй квартал и разочаровавших рынок прогнозов относительно компании.

Отмечается, что держателей акций разочаровали прогнозы компании, предполагающие снижение роста выручки и увеличение трат на защиту конфиденциальности данных пользователей. В среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в год — до 13,23 миллиарда долларов.

На фоне снижения стоимости акций Facebook подешевели и акции других компаний технологического сектора.