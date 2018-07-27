Макрон высказался против соглашения Евросоюза и США о торговом партнерстве

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не поддерживает начало переговоров по торговому соглашению между США и ЕС.

На пресс-конференции в Мадриде он заявил, что ни Европа, ни Франция не хотели бы коммерческой войны. При этом он подчеркнул, что любой торговый диалог может только основываться на сбалансированных отношениях, а не на угрозах.

Макрон сообщил, что в вопросе диалога между США и ЕС у Франции есть сомнения, которые нужно прояснить с европейскими партнерами. Он выступил против большого торгового диалога, поскольку этому не способствует контекст.

По его словам, соглашение не должно касаться сельского хозяйства. Французский лидер уверен, что ни один европейский стандарт не может быть снижен в области окружающей среды, здоровья или продовольствия.

Макрон заявил, что нельзя просить европейских промышленников ориентироваться на уважающую окружающую среду и социально ориентированную производственную модель и с другой подписывать торговые соглашения со странами, которые не уважают данные обязательства.