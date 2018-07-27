Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

Международные резервы РФ снизились на 2,4 миллиарда долларов, сообщает Центробанк России.

На 20 июля резервы составили 457,9 миллиардов долларов. При этом 13 июля эта сумма составила 460,3 миллиарда.

Центробанк отмечает, что снижение резервов произошло в результате отрицательной переоценки.

Международные золотовалютные резервы России - это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и регулятора.

Ранее стало известно, что прибыль российских банков упала на 17,7 процента в январе-июне.

Накануне Business Insider сообщало, что Москва с апреля по май сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов. Издание считает, что это повлияло на процентные кредитные ставки в США.