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Путин доволен развитием отношений с Турцией
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

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В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

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0:42   27 Июля 2018
Весь мир

Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

Международные резервы РФ снизились на 2,4 миллиарда долларов, сообщает Центробанк России.

На 20 июля резервы составили 457,9 миллиардов долларов. При этом 13 июля эта сумма составила 460,3 миллиарда.

Центробанк отмечает, что снижение резервов произошло в результате отрицательной переоценки.

Международные золотовалютные резервы России - это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и регулятора.

Ранее стало известно, что прибыль российских банков упала на 17,7 процента в январе-июне.

Накануне Business Insider сообщало, что Москва с апреля по май  сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов. Издание считает, что это повлияло на процентные кредитные ставки в США.

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Автор: Олег Королев
#россия #цб рф #международные резервы
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