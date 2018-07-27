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 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
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 Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом

Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом
0:19   27 Июля 2018
Весь мир

Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом

Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом

Российский президент Владимир Путин в шуточной форме рассказал, что нужно сделать Турции, чтобы он пошел в ресторан с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что для данного мероприятия нужно, чтобы Турция пустила на свой рынок российское мясо.

На приглашения Эрдогана пойти вместе в ресторан Путин с улыбкой сообщил, что готов пообедать с ним вместе, когда в турецких ресторанах будут российские мясные блюда.

В июне стало известно, что Москва согласовала с Анкарой условия экспорта российской говядины.

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Автор: Олег Королев
#путин #эрдоган #российская говядина
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