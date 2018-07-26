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Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

 В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

 Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом

Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом
23:29   26 Июля 2018
Весь мир

Макрон позитивно оценил переговоры между США и ЕС

Макрон позитивно оценил переговоры между США и ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что считает полезными переговоры главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом французский глава заявил в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Мадриде.

Напомним, о результатам встречи Трампа и Юнкера в Вашингтоне американский лидер отметил, что стороны готовы приступить к работе в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что европейский рынок увеличит закупки сжиженного газа и сои из США.

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Автор: Алла Ларионова
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