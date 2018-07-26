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Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

 В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

Российские международные резервы сократились на 2,4 миллиарда долларов

 Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом

Путин сообщил об условии для ужина в ресторане с Эрдоганом
23:20   26 Июля 2018
Весь мир

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу на полях БРИКС

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу на полях БРИКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу на полях саммита БРИКС, проходящем в это время ЮАР.

Китайский лидер вечером в четверг прибыл в резиденцию, где остановились глава РФ вместе с российской делегацией, — отель Four Seasons в Йоханнесбурге. Беседа двух высокопоставленных политиков проходит в неформальном формате без представителей СМИ.

Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, они намерены побеседовать за обедом. Стороны планируют обсудить контакты Китая и РФ по всем направлениям.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #рф #китай #брикс #си дзиньпин
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