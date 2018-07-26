Путин и Си Цзиньпин проводят встречу на полях БРИКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу на полях саммита БРИКС, проходящем в это время ЮАР.

Китайский лидер вечером в четверг прибыл в резиденцию, где остановились глава РФ вместе с российской делегацией, — отель Four Seasons в Йоханнесбурге. Беседа двух высокопоставленных политиков проходит в неформальном формате без представителей СМИ.

Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, они намерены побеседовать за обедом. Стороны планируют обсудить контакты Китая и РФ по всем направлениям.