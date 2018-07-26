Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Возгорание в детском реабилитационном центре в Иркутске удалось ликвидировать, из здания эвакуировали 35 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как вскоре уточнил собеседник агентства, очаг возгорания располагался в бойлерной в подвале трехэтажной кирпичной постройки реабилитационного центра для несовершеннолетних, который находится в Иркутске на улице Аносова, дом 2а. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.