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Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

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23:02   26 Июля 2018
Россия

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Возгорание в детском реабилитационном центре в Иркутске удалось ликвидировать, из здания эвакуировали 35 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. 

Как вскоре уточнил собеседник агентства, очаг возгорания располагался в бойлерной в подвале трехэтажной кирпичной постройки реабилитационного центра для несовершеннолетних, который находится в Иркутске на улице Аносова, дом 2а. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

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Автор: Алла Ларионова
#пожар #происшествия #иркутск #общество
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