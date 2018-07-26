Мы в соц.сетях:
Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

 В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

 Видео запечатлело, как шторм в Германии поднял в воздух десятки палаток туристов

Видео запечатлело, как шторм в Германии поднял в воздух десятки палаток туристов
Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

 В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

 Видео запечатлело, как шторм в Германии поднял в воздух десятки палаток туристов

Видео запечатлело, как шторм в Германии поднял в воздух десятки палаток туристов
22:48   26 Июля 2018
Весь мир

Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

Глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер сообщил о том, что Конгресс может принять новый законопроект об антироссийских санкциях до конца этого года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Политик планирует утвердить в парламенте документ в ближайшее время.

Накануне сенатор от республиканцев Линдси Грэм и его коллега от демократов Боб Менендес сообщили о старте работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению давления на РФ посредством ограничительных мер.

В ответ на это в Государственной думе РФ обещают зеркальные шаги, назвав санкции против России со стороны США «дубинкой по выбиванию основных игроков с поля».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #санкции #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...