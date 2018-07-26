Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

Глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер сообщил о том, что Конгресс может принять новый законопроект об антироссийских санкциях до конца этого года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Политик планирует утвердить в парламенте документ в ближайшее время.

Накануне сенатор от республиканцев Линдси Грэм и его коллега от демократов Боб Менендес сообщили о старте работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению давления на РФ посредством ограничительных мер.

В ответ на это в Государственной думе РФ обещают зеркальные шаги, назвав санкции против России со стороны США «дубинкой по выбиванию основных игроков с поля».