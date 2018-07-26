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 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

 В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

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21:49   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз изданной в РФ книги «Мой балет» Илзе Лиепы.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что в запрещенной отныне на Украине книге Илзе эксперты нашли нарушения пункта 3 Критериев оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в стране. В частности, власти страны не устраивает то, что в книге российского издательства ООО «Издательство АСТ»  упоминается имя члена Совета при президенте Российской Федерации по вопросам культуры и искусств Николай Цискаридзе, 11 марта 2014 года подписавший обращение деятелей культуры в поддержку политики президента России Владимира Путина, заявили в ведомстве.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #политика #книга #балет
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