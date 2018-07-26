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Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали

 Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией
На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

На Украину запретили ввозить книгу из РФ о балете

 В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций

 Видео запечатлело, как шторм в Германии поднял в воздух десятки палаток туристов

Видео запечатлело, как шторм в Германии поднял в воздух десятки палаток туристов
21:36   26 Июля 2018
Весь мир

США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

Американская сторона не примет участие во встрече по сирийскому урегулированию, которая состоится в конце июля в Сочи.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США.

Ранее заместитель официального представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин сообщил о том, что представителям Соединенных Шатов направлено приглашение принять участие в качестве наблюдателей в очередной встрече астанинского формата по САР.

На переговорах планируется участие представителей государств-гарантов перемирия (Россия, Иран, Турция), а также специального посланника ООН Стаффана де Мистуры.

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Автор: Алла Ларионова
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