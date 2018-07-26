США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

Американская сторона не примет участие во встрече по сирийскому урегулированию, которая состоится в конце июля в Сочи.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США.

Ранее заместитель официального представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин сообщил о том, что представителям Соединенных Шатов направлено приглашение принять участие в качестве наблюдателей в очередной встрече астанинского формата по САР.

На переговорах планируется участие представителей государств-гарантов перемирия (Россия, Иран, Турция), а также специального посланника ООН Стаффана де Мистуры.