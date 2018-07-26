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21:51   26 Июля 2018
Весь мир

Юлия Скрипаль позвонила в Россию

Юлия Скрипаль позвонила в Россию

Пострадавший в результате отравления офицер ГРУ Сергей Скрипаль пообещал позвонить матери, когда снимут трахеостому, то есть трубку, помещаемую в трахею. Об этом сообщила родственница Скрипалей Виктория.

Виктория Скрипаль в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» заявила, что в день рождения ее бабушки (матери Сергея Скрипаля) Юлия позвонила с поздравлениями. Состоялся полноценный разговор. Также по словам родственницы, Юлия сообщила, что ее отец пока не может разговаривать из-за хрипоты, потому что у него установлена трахеостома. Ее должны снять через три дня, и тогда он позвонит самостоятельно.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия без сознания обнаружены в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. На данный момент Скрипалей выписали из больницы.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #великобритания #политика #дело скрипалей
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