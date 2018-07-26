Путин доволен развитием отношений с Турцией

Президент России Владимир Путин в беседе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что взаимоотношения России и Турции, в том числе по сирийскому вопросу и в экономике, переживают подъем.

Такое заявление российский глава сделал на саммите БРИКС в Южной Африке.

«По плану реализуются все наши крупные проекты», — заявил Путин.

Он добавил, что рад возможности пообщаться с Эрдоганом на полях саммита. На встрече главы государств оценили рост товарооборота и стремительное развитие сотрудничества в таких сферах, как культура и туризм. Президент Турции уверен в реализации поставленных задач по увеличению товарооборота, и увеличению туристического потока из России.