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Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией

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Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо
Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо
21:23   26 Июля 2018
Россия

Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией

Президент России Владимир Путин в беседе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что взаимоотношения России и Турции, в том числе по сирийскому вопросу и в экономике, переживают подъем.

Такое заявление российский глава сделал на саммите БРИКС в Южной Африке.

«По плану реализуются все наши крупные проекты», — заявил Путин.

Он добавил, что рад возможности пообщаться с Эрдоганом на полях саммита. На встрече главы государств оценили рост товарооборота и стремительное развитие сотрудничества в таких сферах, как культура и туризм. Президент Турции уверен в реализации поставленных задач по увеличению товарооборота, и увеличению туристического потока из России.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #турция #политика #брикс
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