Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в шутку заявил, что примет его приглашение пообедать в ресторане, когда Турция откроет свой рынок мяса для России.

В ходе разговора с российским лидером на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Эрдоган заявил, что его приглашение остается в силе. Эрдоган также отметил, что отношения РФ и Турции отлично развиваются во всех направлениях, даже вызывая у других зависть. В свою очередь Путин шутливо напомнил ему о приглашении в ресторан. Эрдоган ответил, что с большим удовольствием будет ждать российского главу.