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Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо
Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

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 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
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Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо
21:04   26 Июля 2018
Весь мир

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в шутку заявил, что примет его приглашение пообедать в ресторане, когда Турция откроет свой рынок мяса для России.

В ходе разговора с российским лидером на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Эрдоган заявил, что его приглашение остается в силе. Эрдоган также отметил, что отношения РФ и Турции отлично развиваются во всех направлениях, даже вызывая у других зависть. В свою очередь Путин шутливо напомнил ему о приглашении в ресторан. Эрдоган ответил, что с большим удовольствием будет ждать российского главу.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #турция #эрдоган #политика
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