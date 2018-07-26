Трамп уверен, что «открыл Европу» для фермеров из США

Американский глава Дональд Трамп заявил о том, что «открыл Европу» для американских из Соединенных Штатов.

Об этом он заявил в ходе своего выступления перед сельхозпроизводителями в штате Айова. Политик подчеркнул, что торговые переговоры с Евросоюзом «будут по-настоящему замечательными для наших фермеров».

Накануне Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам переговоров он отметил, что стороны готовы совместно работать для отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС теперь нарастит закупки сжиженного природного газа и сои из Соединенных Штатов.