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В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
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20:54   26 Июля 2018
Весь мир

Трамп уверен, что «открыл Европу» для фермеров из США

Трамп уверен, что «открыл Европу» для фермеров из США

Американский глава Дональд Трамп заявил о том, что «открыл Европу» для американских из Соединенных Штатов.

Об этом он заявил в ходе своего выступления перед сельхозпроизводителями в штате Айова. Политик подчеркнул, что торговые переговоры с Евросоюзом «будут по-настоящему замечательными для наших фермеров».

Накануне Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам переговоров он отметил, что стороны готовы совместно работать для отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС теперь нарастит закупки сжиженного природного газа и сои из Соединенных Штатов.

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Автор: Алла Ларионова
#ес #трамп #фермеры #торговля #сельское хозяйство
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