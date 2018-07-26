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Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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20:53   26 Июля 2018
Политика

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Ведомство уже объявило закрытый аукцион на покупку 93 комплектов снаряжения СН-21, пригодного для работы в Арктике. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Поставки должны завершиться в конце 2020 года. Максимальная цена контракта составит более 272 миллиона рублей. Исполнителя выберут 24 августа этого года.

Снаряжение СН-21 «Фурнитура» имеет разные модификации. Оно изготавливается в базовом варианте, для работы в горах и в Арктике.

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Автор: Павел Никифоров
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