Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Ведомство уже объявило закрытый аукцион на покупку 93 комплектов снаряжения СН-21, пригодного для работы в Арктике. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Поставки должны завершиться в конце 2020 года. Максимальная цена контракта составит более 272 миллиона рублей. Исполнителя выберут 24 августа этого года.

Снаряжение СН-21 «Фурнитура» имеет разные модификации. Оно изготавливается в базовом варианте, для работы в горах и в Арктике.