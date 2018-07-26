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Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо
20:45   26 Июля 2018
Весь мир

Додон призывает Молдавию нормализовать отношения с РФ

Додон призывает Молдавию нормализовать отношения с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон высказался в пользу восстановления отношений с Москвой, которую считает ключевым партнером страны.

Об этом политик заявил в четверг вечером в ходе выступления на молдавском телеканале «НТВ-Молдова». Он отметил, что в России в настоящее время находятся главные рынки сбыта молдавской продукции. Также Додон напомнил, что в РФ сейчас работают 600 тысячи трудовых мигрантов из Молдавии, которые ежегодно пересылают домой в общей сложности до одного миллиарда долларов, позволяющих поддерживать на плаву экономику страны.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #молдавия #политика #додон
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