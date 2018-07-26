Додон призывает Молдавию нормализовать отношения с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон высказался в пользу восстановления отношений с Москвой, которую считает ключевым партнером страны.

Об этом политик заявил в четверг вечером в ходе выступления на молдавском телеканале «НТВ-Молдова». Он отметил, что в России в настоящее время находятся главные рынки сбыта молдавской продукции. Также Додон напомнил, что в РФ сейчас работают 600 тысячи трудовых мигрантов из Молдавии, которые ежегодно пересылают домой в общей сложности до одного миллиарда долларов, позволяющих поддерживать на плаву экономику страны.