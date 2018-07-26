Сирия последние новости. Армия освобождает поселения Даръа, коалиция бомбит Дейр-эз-Зор

Хроника основных событий в Сирийской республики за минувшие сутки.

Авиация международной коалиции активизировалась в районе подконтрольного террористам поселения Ас-Суса провинции Дейр-эз-Зор. По данным местных источников, в результате авиаударов пострадало не менее двадцати гражданских. Военный Telegram-канал (@Syria_2_4) сообщает о четырех погибших и 18 раненых мирных жителей. Источник Twitter (@Sarmad_AlJilane) пишет о значительных разрушениях.

В городе Даръа одноименной провинции прошел митинг в поддержку правительственной армии. На западе региона продолжается операция сирийских войск при поддержке ВКС РФ против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Армейцы выбили джихадистов из поселений Аль-Мазира, Шейх Хусейн, Кукаб и Шабрак. По данным источника Twitter (@ SYRedCrescent), в провинцию прибыла гуманитарная колонна Красного полумесяца.

На трассе возле города Сармин провинции Идлиб прогремел взрыв, сообщает источник на своей странице в социальной сети Twitter (@omo_7790). В результате погибли два члена радикального альянса «Тахрир аш-Шам» (ядром которой является запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра») и один гражданский. Несколько мирных жителей получили ранения. Ранее в регионе отмечались столкновения между боевиками террористических группировок «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством».

В окрестностях деревни Ратла провинции Ракка в результате взрыва фугаса, заложенного в автомобиль альянса «Демократических сил Сирии» (SDF), погиб брат командира курдских отрядов ополчения Джасем аль-Даххам. Об этом сообщает местный источник в своем Twitter (@f_13l). Как сообщалось ранее, в регионе продолжается конфликт между курдскими отрядами и местными жителями. Старожил не устраивают навязанные курдами порядки, массовые аресты и принудительная мобилизация в ряды СДС.

Сирийская армия продолжает зачищать провинцию Эль-Кунтейра от подконтрольных ИГ исламистов «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Армейцы заняли поселение Аль-Хамидия, сообщает источник в Twitter (@Bosni94). По его данным, военные водрузили флаг Сирийской республики на здании местной мечети.