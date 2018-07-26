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Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
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20:40   26 Июля 2018
Весь мир

Турция ответила на угрозу Трампа ввести против страны санкции

Турция ответила на угрозу Трампа ввести против страны санкции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Турция не станет терпеть угрозы каких-либо стран. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Так Чавушоглу прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении Америки ввести санкции против Турции, если задержанного в республике американского пастора Эндрю Брансон не отпустят на свободу.

«Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений»,— написал политик.

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Автор: Арсений Аскольский
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