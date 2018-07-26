Турция ответила на угрозу Трампа ввести против страны санкции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Турция не станет терпеть угрозы каких-либо стран. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Так Чавушоглу прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении Америки ввести санкции против Турции, если задержанного в республике американского пастора Эндрю Брансон не отпустят на свободу.