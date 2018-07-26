Путин и Рамафоза согласились наращивать военно-техническое сотрудничество

Об этом стало известно из совместного заявления российского лидера и южноафриканского президента.

Переговоры Владимира Путина и Сирила Рамафоза прошли в четверг. О деталях этого сотрудничества информации не приводится.

Россия и ЮАР также будут работать над укреплением сотрудничества в научно-технической сфере, области информационной безопасности, космосе и СМИ. Также стороны намерены расширить обмены студентами, спортсменами и культурой стран.