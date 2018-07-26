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20:31   26 Июля 2018
Россия

Путин и Рамафоза согласились наращивать военно-техническое сотрудничество

Путин и Рамафоза согласились наращивать военно-техническое сотрудничество

Об этом стало известно из совместного заявления российского лидера и южноафриканского президента.

Переговоры Владимира Путина и Сирила Рамафоза прошли в четверг. О деталях этого сотрудничества информации не приводится.

Россия и ЮАР также будут работать над укреплением сотрудничества в научно-технической сфере, области информационной безопасности, космосе и СМИ. Также стороны намерены расширить обмены студентами, спортсменами и культурой стран.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #весь мир #юар #рамафоза
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