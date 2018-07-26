Мы в соц.сетях:
Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо
Путин доволен развитием отношений с Турцией

Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо
20:32   26 Июля 2018
Россия

МИД РФ: Москва продолжит добиваться освобождения Вышинского

МИД РФ: Москва продолжит добиваться освобождения Вышинского

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Москва продолжит добиваться освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что апелляция на решение о продлении срока содержания под стражей главы журналиста будет рассмотрена Апелляционным судом Херсонской области. Дата рассмотрения - 30 июля.

На Украине главу местного отделения РИА Ноовости власти обвиняют в государственной измене. Сейчас Вышинскому грозит до 15 лет колонии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #украина #политика #вышинский
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...