МИД РФ: Москва продолжит добиваться освобождения Вышинского

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Москва продолжит добиваться освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что апелляция на решение о продлении срока содержания под стражей главы журналиста будет рассмотрена Апелляционным судом Херсонской области. Дата рассмотрения - 30 июля.

На Украине главу местного отделения РИА Ноовости власти обвиняют в государственной измене. Сейчас Вышинскому грозит до 15 лет колонии.