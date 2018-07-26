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Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
США не примут участие во встрече по сирийскому вопросу в Сочи

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Путин согласился пообедать с Эрдоганом, когда Турция начнет поставлять российское мясо

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20:05   26 Июля 2018
Россия

Слуцкий заявил, что депутаты ГД могут посетить Сирию до конца года

Слуцкий заявил, что депутаты ГД могут посетить Сирию до конца года

Визит политиков может состояться осенью, считает председатель комитета нижней палаты Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как предполагается, парламентарии во время поездки в Сирию обсудят возможное проведение конституционной реформы в стране. Профильная комиссия появится в сирийском парламенте. Планируется затронуть вопрос о восстановлении инфраструктуры в стране, в частности объектов культуры.

Слуцкий отметил, что Госдума поможет Сирии, из которой поступает все больше запросов. Российская делегация также может пригласить парламентариев из Европы.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сирия #слуцкий #политика #весь мир
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