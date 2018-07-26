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Путин доволен развитием отношений с Турцией

 Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики

Минобороны РФ приобретет около сотни комплектов спецснаряжения для Арктики
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
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19:53   26 Июля 2018
Россия

РФ работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной

РФ работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной

Москва продолжает работать над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной, отметил президент России Владимир Путин.

На полях саммита БРИКС  в четверг глава РФ встретился с аргентинским коллегой Маурисио Макри. Он отметил, что отношения развиваются между двумя странами развиваются хорошо, растет товарооборот. Помимо того, Путин пожелал Аргентине успеха в проведении саммита G20, который пройдет там осенью этого года

В свою очередь Макри сообщил, что Аргентина рассматривает Россию в качестве ключевого партнера на мировой политической арене. Политик добавил, что первые российские инвестиции уже поступают.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #рф #политика #аргентина #брикс
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