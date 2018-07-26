РФ работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной

Москва продолжает работать над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной, отметил президент России Владимир Путин.

На полях саммита БРИКС в четверг глава РФ встретился с аргентинским коллегой Маурисио Макри. Он отметил, что отношения развиваются между двумя странами развиваются хорошо, растет товарооборот. Помимо того, Путин пожелал Аргентине успеха в проведении саммита G20, который пройдет там осенью этого года

В свою очередь Макри сообщил, что Аргентина рассматривает Россию в качестве ключевого партнера на мировой политической арене. Политик добавил, что первые российские инвестиции уже поступают.