«Нормандская четверка» затронула тему референдума в Донбассе

На встрече уровня политдиректоров в Берлине «Нормандская четверка» затронула вопросы о проведении референдума в Донбассе, однако подробно тему не обсуждали. Об этом заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин.

Он сообщил, что отсутствие прогресса в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе заставляет задуматься о новых подходах. Идея референдума, на его взгляд, может оказаться конструктивной, однако в детали дипломаты сегодня не вдавались.Карасин подчеркнул, что любые попытки международного сообщества урегулировать ситуацию на Украине бесполезны без прямого диалога Киева и Донбасса.

Он заявил, что внимание также уделили упадочной в последние месяцы гуманитарной ситуации на Донбассе и проблемам инфраструктуры юго-востока Украины. В частности, дипломаты затронули вопрос работы Донецкой фильтровальной станции и других важных объектов. Карасин отметил, следующая встреча политдиректоров «Нормандской четверки» может состояться осенью.