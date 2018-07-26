В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

Житомирский областной совет объявил следующий год - годом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета. Отмечается, что в соответствии с этим решением планируется разработать план мероприятий по празднованию дня рождения Бандеры. Из бюджета выделят необходимые для «торжества» денежные средства.

Кроме того, городскому совету рекомендовали приберечь деньги в бюджете для установления постамента украинскому лидеру националистов.