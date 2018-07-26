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В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
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19:23   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

Житомирский областной совет объявил следующий год - годом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета. Отмечается, что в соответствии с этим решением планируется разработать план мероприятий по празднованию дня рождения Бандеры. Из бюджета выделят необходимые для «торжества» денежные средства.

Кроме того, городскому совету рекомендовали приберечь деньги в бюджете для установления постамента украинскому лидеру националистов.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #бандера #общество #житомир
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