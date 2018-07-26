МИД Украины: «Нормандская четверка» продолжит работу по миссии ООН в Донбассе

На уровне политдиректоров в Берлине «Нормандская четверка» договорилась о продолжении работы над определением базовых принципов миротворческой операции в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

В сообщении передается, что несмотря на некоторые разногласия с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить сотрудничество по миротворческой миссии. Она должна поспособстовать реализации минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над контролируемыми ДНР и ЛНР территориями. В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства лишний раз подчеркнули, что Украина считает принципиальным распространение мандата миссии на все неподконтрольные Киеву территории.

Встреча, состоявшаяся в Берлине 26 июля в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), продолжилась более четырех часов. Переговоры прошли в МИДе ФРГ в закрытом для прессы режиме. РФ на встрече представлял статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.