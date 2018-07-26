Мы в соц.сетях:
Слуцкий заявил, что депутаты ГД могут посетить Сирию до конца года

Слуцкий заявил, что депутаты ГД могут посетить Сирию до конца года

 РФ работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной

РФ работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
«Нормандская четверка» затронула тему референдума в Донбассе

«Нормандская четверка» затронула тему референдума в Донбассе

 МИД Украины: «Нормандская четверка» продолжит работу по миссии ООН в Донбассе

МИД Украины: «Нормандская четверка» продолжит работу по миссии ООН в Донбассе

Слуцкий заявил, что депутаты ГД могут посетить Сирию до конца года

Слуцкий заявил, что депутаты ГД могут посетить Сирию до конца года

 РФ работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной

РФ работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной
В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
«Нормандская четверка» затронула тему референдума в Донбассе

«Нормандская четверка» затронула тему референдума в Донбассе

 МИД Украины: «Нормандская четверка» продолжит работу по миссии ООН в Донбассе

МИД Украины: «Нормандская четверка» продолжит работу по миссии ООН в Донбассе

19:35   26 Июля 2018
Весь мир

МИД Украины: «Нормандская четверка» продолжит работу по миссии ООН в Донбассе

МИД Украины: «Нормандская четверка» продолжит работу по миссии ООН в Донбассе

На уровне политдиректоров в Берлине «Нормандская четверка» договорилась о продолжении работы над определением базовых принципов миротворческой операции в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

В сообщении передается, что несмотря на некоторые разногласия с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить сотрудничество по миротворческой миссии. Она должна поспособстовать реализации минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над контролируемыми ДНР и ЛНР территориями. В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства лишний раз подчеркнули, что Украина считает принципиальным распространение мандата миссии на все неподконтрольные Киеву территории.

Встреча, состоявшаяся в Берлине 26 июля в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), продолжилась более четырех часов. Переговоры прошли в МИДе ФРГ в закрытом для прессы режиме. РФ на встрече представлял статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Аскольский
#украина #оон #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...