Крым увеличил турпоток на 25% и хочет еще

Черноморское побережье готово принять путешественников от мала до велика. Пожилые граждане в этом году отправляются отдыхать на юг чаще.

Российские пенсионеры стали чаще путешествовать. К такому выводу пришли аналитики Ростуризма и участники рынка. По данным агрегатора Biletix, в этом году пассажиры старше 60 лет приобрели в 2,3 раза больше авиабилетов по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Самыми популярными направлениями оказались Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Петербург.

Наибольшая доля путешествующих пенсионеров зафиксирована в Калининградской, Омской и Пермской областях. Растет количество пожилых людей, приобретающих железнодорожные билеты. В первой половине 2018 года поезда у граждан 60+ были востребованы на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ростуризм намерен и впредь создавать пожилым гражданам условия для дальних поездок в рамках федерального проекта «Доступное путешествие»

«Туризм для пожилых россиян имеет исключительно важный социальный характер. Он отвечает стратегической задаче по увеличению средней продолжительности жизни населения нашей страны, укреплению здоровья нации и обеспечению активного долголетия россиян, а также целям развития туристской отрасли Российской Федерации, наращивания круглогодичного внутреннего туристского потока и увеличения доли туризма в общем объеме валового внутреннего продукта страны», - заявил глава ведомства Олег Сафонов.

В проекте участвуют организации санаторно-курортного комплекса. Осенью прошлого года в Краснодарском крае стартовала программа «Южная здравница». С октября по апрель 55 санаториев и бальнеолечебниц предоставляют скидки на свои услуги от 5 до 50%. Аналогичная работа по инициативе Ростуризма идет в Крыму.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в комментарии «Политике Сегодня» заверил, что полуостров готов к наплыву любых туристов, в том числе и пожилых. По словам сенатора, в Крыму кипит работа над повышением качества сервиса.

«Сегодня мы отмечаем, что туристов приехало на 25% по сравнению с прошлым годом. – говорит Цеков. – Открылся мост. Сейчас по нему очень интенсивное движение проходит. Нам важно сделать качественные дороги. Видим, что загрузка очень большая и постоянно работам над тем, чтобы отдых в Крыму был запоминающимся. Чтобы люди возвращались. Предприниматели уже, по-моему, все пришли к выводу, что не цены нужно повышать, а улучшать условия для отдыха. Перспективы положительные», - говорит сенатор.

По-новой открывают в себе тягу к странствиям не только российские пенсионеры. Граждане ФРГ, отправляющиеся на заслуженный отдых в 67 лет, путешествуют в среднем два раза в год. Среднестатистическая пенсия в стране – 1 197 евро в месяц (87 696 рублей), сумма с учетом соцстраховки, но до вычета налогов.