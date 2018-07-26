Путин и глава ЮАР подтвердили важность договора об Антарктике

Об этом стало известно по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и южноафриканского коллеги Сирила Рамафоза.

Политики отметили особую роль обеих стран, вошедших в число создателей Договора об Антарктике 1959 года. Путин и Рамафоза подчеркнули неправомерность навязывания некоторыми государствами собственного мнения остальным. Нормы международного права исключают политику двойных стандартов.

Главы государств подтвердили приверженность принципу о невмешательстве во внутренние дела других стран. Политики также осуждают любое вмешательство, которое привело бы к смене законной власти. Путин и Рамафоза признали, что России и ЮАР нужно наращивать сотрудничество в военной области.